По инициативе Лейлы Алиевой организовано праздничное мероприятие для детей

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года в Бакинском зоологическом парке было организовано праздничное мероприятие для детей из малообеспеченных семей.

Как сообщает Report, в рамках мероприятия была подготовлена специальная праздничная программа для детей из малообеспеченных семей, проживающих в Абшеронском, Низаминском и Гарадагском районах.

В мероприятии приняли участие в общей сложности 150 детей, по 50 человек из каждого района.