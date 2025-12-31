По инициативе Лейлы Алиевой организовано праздничное мероприятие для детей
- 31 декабря, 2025
- 14:58
По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года в Бакинском зоологическом парке было организовано праздничное мероприятие для детей из малообеспеченных семей.
Как сообщает Report, в рамках мероприятия была подготовлена специальная праздничная программа для детей из малообеспеченных семей, проживающих в Абшеронском, Низаминском и Гарадагском районах.
В мероприятии приняли участие в общей сложности 150 детей, по 50 человек из каждого района.
