Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    По инициативе Лейлы Алиевой организовано праздничное мероприятие для детей

    Социальная защита
    • 31 декабря, 2025
    • 14:58
    По инициативе Лейлы Алиевой организовано праздничное мероприятие для детей

    По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года в Бакинском зоологическом парке было организовано праздничное мероприятие для детей из малообеспеченных семей.

    Как сообщает Report, в рамках мероприятия была подготовлена специальная праздничная программа для детей из малообеспеченных семей, проживающих в Абшеронском, Низаминском и Гарадагском районах.

    В мероприятии приняли участие в общей сложности 150 детей, по 50 человек из каждого района.

    Лейла Алиева IDEA Бакинский зоопарк малообеспеченные семьи
    Фото
    Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Bakı Zooloji Parkında uşaqlar üçün bayram tədbiri təşkil olunub
    Фото
    Holiday event for children organized at Baku Zoological Park on Leyla Aliyeva's initiative

    Последние новости

    15:43

    В Финском заливе поврежден подводный кабель связи между Эстонией и Финляндией

    Другие страны
    15:38

    Президент Ильхам Алиев в 2025 году принял участие более чем в 300 мероприятиях

    Внутренняя политика
    15:31

    Операция против ИГИЛ в Турции: задержаны еще 125 человек - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    15:16

    В Турции три пастуха попали под снежную лавину

    В регионе
    15:14

    Минобороны Украины: Беспилотниками поражены НПЗ и нефтяной терминал в Туапсе

    В регионе
    14:58
    Фото

    По инициативе Лейлы Алиевой организовано праздничное мероприятие для детей

    Социальная защита
    14:58

    Чистые внутренние активы азербайджанских банков выросли на 17,2% за год

    Финансы
    14:56

    АБР: Раскрытие потенциала Среднего коридора ускорит развитие трансграничного финтеха

    Финансы
    14:55

    Правительство Индии заявило, что страна стала четвертой экономикой в мире

    Другие страны
    Лента новостей