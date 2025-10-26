Ağdaşda ağır yol qəzası baş verib, ölənlər var
Hadisə
- 26 oktyabr, 2025
- 09:32
Ağdaşda ağır yol qəzası baş verib.
"Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, saat 6 radələrində Bakı-Qazax avtomobil yolunun rayon ərazisindən keçən hissəsində "KaMAZ" və "Qazel" markalı yük avtomobilləri toqquşub. Nəticədə "Qazel"in sürücüsü, 30 yaşlı Eldar Tağıyev və sərnişini (şəxsiyyəti dəqiqləşdirilir-red) aldıqları xəsarətlərdən hadisə yerində ölüblər.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar aparılır.
Son xəbərlər
09:54
Kanadanın ticarət naziri ABŞ ilə dialoqun davam etdiriləcəyinə ümid edirDigər ölkələr
09:43
"Araz-Naxçıvan"ın futbolçusu əməliyyat olunubFutbol
09:32
Ağdaşda ağır yol qəzası baş verib, ölənlər varHadisə
09:18
Tailand və Kamboca sülh müqaviləsi imzalayıblarDigər ölkələr
09:12
Foto
Azərbaycanın fiqurlu konkisürəni "Cup of China" Qran-prisində iştirak edibFərdi
09:02
Premyer Liqa: IX tura bu gün yekun vurulacaqFutbol
08:39
Pakistanda dəyəri 64 milyon dollardan çox olan narkotik qaçaqmalçılığının qarşısı alınıbDigər ölkələr
08:18
Vilnüs aeroportu fəaliyyətini bərpa edib - YENİLƏNİBDigər ölkələr
07:52