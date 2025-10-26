İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Ağdaşda ağır yol qəzası baş verib, ölənlər var

    Hadisə
    • 26 oktyabr, 2025
    • 09:32
    Ağdaşda ağır yol qəzası baş verib.

    "Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, saat 6 radələrində Bakı-Qazax avtomobil yolunun rayon ərazisindən keçən hissəsində "KaMAZ" və "Qazel" markalı yük avtomobilləri toqquşub. Nəticədə "Qazel"in sürücüsü, 30 yaşlı Eldar Tağıyev və sərnişini (şəxsiyyəti dəqiqləşdirilir-red) aldıqları xəsarətlərdən hadisə yerində ölüblər.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar aparılır.

