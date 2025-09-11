В Агдаше 11-летнего подростка убило током
Происшествия
- 11 сентября, 2025
- 10:19
В Агдаше трагически погиб 11-летний ребенок.
Как сообщает Report, житель Агдашского района Ягуб Гаджиев (2014 г.р.) погиб в результате удара током во дворе своего дома.
По факту ведется расследование.
