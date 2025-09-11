Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    В Агдаше 11-летнего подростка убило током

    Происшествия
    • 11 сентября, 2025
    • 10:19
    В Агдаше 11-летнего подростка убило током

    В Агдаше трагически погиб 11-летний ребенок.

    Как сообщает Report, житель Агдашского района Ягуб Гаджиев (2014 г.р.) погиб в результате удара током во дворе своего дома.

    По факту ведется расследование.

