İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa

    Ağdaşda 11 yaşlı yeniyetməni elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    • 11 sentyabr, 2025
    • 09:56
    Ağdaşda 11 yaşlı yeniyetməni elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb

    Ağdaşda 11 yaşlı yeniyetməni elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb.

    "Report" xəbər verir ki, Ağdaş rayon sakini, 2014-cü il təvəllüdlü Yaqub Hacıyevi yaşadığı evin həyətində elektrik cərəyanı vurması nəticəsində ölüb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Ağdaş Elektrik cərəyanı Yeniyetmə
    В Агдаше 11-летнего подростка убило током

    Son xəbərlər

    10:40

    Azərbaycan və Qazaxıstan dövlət maliyyəsində şəffaflığı müzakirə edib

    Maliyyə
    10:37

    Trampın silahdaşının qətlindən sonra Ağ Ev mühasirəyə alınıb

    Digər ölkələr
    10:30

    Zaur Mikayılov: "Su siyasəti yalnız dövlətin deyil, bütün cəmiyyətin məsuliyyətidir"

    İnfrastruktur
    10:20
    Foto

    Özbəkistan Senatı Azərbaycandakı səfirin hesabatını dinləyib

    Xarici siyasət
    10:17

    I Qarabağ müharibəsinin daha dörd itkin-şəhidi dəfn olunacaq

    Daxili siyasət
    10:15

    Pakistanın Baş naziri Dohaya yollanır

    Digər ölkələr
    10:11
    Foto
    Video

    Babək rayonunda avtomobillər toqquşub, xəsarət alanlar var

    Digər
    10:11

    ABŞ səfirliyi 11 sentyabr terror aktının ildönümündə faciə qurbanlarını yad edib

    Digər ölkələr
    10:09

    Yaşar Gülər Vyetnam Prezidenti ilə ikitərəfli əlaqələri müzakirə edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti