Ağdaşda 11 yaşlı yeniyetməni elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb
Hadisə
- 11 sentyabr, 2025
- 09:56
Ağdaşda 11 yaşlı yeniyetməni elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb.
"Report" xəbər verir ki, Ağdaş rayon sakini, 2014-cü il təvəllüdlü Yaqub Hacıyevi yaşadığı evin həyətində elektrik cərəyanı vurması nəticəsində ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
