В Агдаме молодой мужчина погиб, попав под сельскохозагрегат трактора
Происшествия
- 18 апреля, 2026
- 20:25
В Агдаме 25-летний молодой человек погиб в результате несчастного случая во время сельскохозяйственных работ.
Как сообщает карабахское бюро Report, происшествие было зарегистрировано на территории села Зангишалы Агдамского района.
Житель села, Хикмет Садыг оглу Махмудлу, 2001 года рождения, во время проведения сельскохозяйственных работ оказался под почвообрабатывающим агрегатом, прицепленным к трактору.
От полученных травм Х. Махмудлу скончался на месте происшествия.
По факту ведется расследование.
21:17
Депутат: Ненависть, дискриминация и предвзятое отношение к мусульманам во Франции продолжаются уже долгие годыВнешняя политика
21:06
Азер Керимли: Жюльен Одул забыл, что во Франции живут 9 млн мусульманВнешняя политика
20:52
Госдеп: Второй раунд переговоров между Израилем и Ливаном состоится 23 апреля в СШАДругие страны
20:49
Амирбеков: Баку и Прага заинтересованы в расширении сотрудничества в энергетикеВнешняя политика
20:40
Марта Кос: Средний коридор становится стратегическим направлением для ЕСДругие страны
20:32
Фото
Почтена память бойцов Спецназа, ставших шехидами в Апрельских бояхАрмия
20:22
Пезешкиан: США хотят капитуляции ИранаВ регионе
20:16
Макрон: Франция не была конкретной целью обстрела в Ормузском проливеДругие страны
19:58