В Агдаме молодой мужчина погиб, попав под сельскохозагрегат трактора

В Агдаме 25-летний молодой человек погиб в результате несчастного случая во время сельскохозяйственных работ.

Как сообщает карабахское бюро Report, происшествие было зарегистрировано на территории села Зангишалы Агдамского района.

Житель села, Хикмет Садыг оглу Махмудлу, 2001 года рождения, во время проведения сельскохозяйственных работ оказался под почвообрабатывающим агрегатом, прицепленным к трактору.

От полученных травм Х. Махмудлу скончался на месте происшествия.

По факту ведется расследование.