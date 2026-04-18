Ağdamda gənc traktor aqreqatının altında qalaraq ölüb
Hadisə
- 18 aprel, 2026
- 20:13
Ağdamda 25 yaşlı gənc traktor aqreqatının altında qalaraq həyatını itirib.
"Report"un Qarabağ bürosunun xəbərinə görə, hadisə rayonun Zəngişalı kəndi ərazisində qeydə alınıb.
Kənd sakini, 2001-ci il təvəllüdlü Hikmət Sadiq oğlu Mahmudlu kənd təsərrüfatı işləri ilə məşğul olarkən traktora qoşulmuş torpaqüyüdən aqreqatın altında qalıb.
H. Mahmudlu aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində həyatını itirib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
