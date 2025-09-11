Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша

    В Агдаме арестованы четверо подозреваемых в сексуальном насилии над 16-летней девушкой

    Происшествия
    • 11 сентября, 2025
    • 19:55
    В Агдаме арестованы четверо подозреваемых в сексуальном насилии над 16-летней девушкой

    В Агдамском районе арестованы четверо местных жителей, подозреваемых в совершении сексуального насилия над 16-летней девушкой.

    Как сообщает Report, проживающая в селе Юхары Юзбашылы несовершеннолетняя рассказала семье о случившемся, после чего родственники обратились в правоохранительные органы.

    В результате проведенных оперативных мероприятий полиция задержала четырех граждан. Решением суда задержанные были арестованы на 3 месяца.

    Расследование по факту продолжается.

    Агдамский район насилие аресты девушка
    Ağdamda 16 yaşlı qıza qarşı cinsi zorakılıqda şübhəli bilinən 4 nəfər həbs olunub

    Последние новости

    21:24

    Финал Лиги чемпионов УЕФА в 2027 году пройдет в Мадриде

    Футбол
    21:19

    В Агстафе и Рамане по инициативе IDEA спасены незаконно содержавшиеся животные

    Экология
    21:11

    "Манчестер Сити" объявил о трансфере Доннаруммы

    Футбол
    20:56

    ФБР предложило $100 тыс. за информацию о причастных к убийству Кирка - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    20:47

    Азербайджан будет председательствовать в платформе SOCEA

    Футбол
    20:46

    Вашингтон: Соглашение с Индией возможно только при прекращении закупок нефти из РФ

    Другие страны
    20:44

    На суде обнародованы документы о фактах агрессии Армении против Азербайджана

    Происшествия
    20:33

    Зеленский анонсировал две встречи в рамках сессии Генассамблеи ООН

    Другие страны
    20:07

    МИД Швеции вызвал посла России после инцидента с БПЛА в Польше

    Другие страны
    Лента новостей