В Агдаме арестованы четверо подозреваемых в сексуальном насилии над 16-летней девушкой
Происшествия
- 11 сентября, 2025
- 19:55
В Агдамском районе арестованы четверо местных жителей, подозреваемых в совершении сексуального насилия над 16-летней девушкой.
Как сообщает Report, проживающая в селе Юхары Юзбашылы несовершеннолетняя рассказала семье о случившемся, после чего родственники обратились в правоохранительные органы.
В результате проведенных оперативных мероприятий полиция задержала четырех граждан. Решением суда задержанные были арестованы на 3 месяца.
Расследование по факту продолжается.
