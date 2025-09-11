İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa

    Ağdamda 16 yaşlı qıza qarşı cinsi zorakılıqda şübhəli bilinən 4 nəfər həbs olunub

    Hadisə
    • 11 sentyabr, 2025
    • 19:43
    Ağdamda 16 yaşlı qıza qarşı cinsi zorakılıqda şübhəli bilinən 4 nəfər həbs olunub

    Ağdamda 16 yaşlı qıza qarşı cinsi zorakılıqda şübhəli bilinən dörd nəfər həbs edilib.

    "Report"un Qarabağ bürosunun əldə etdiyi məlumata görə, Ağdam rayonunun Yuxarı Yüzbaşılı kəndində yaşayan 16 yaşlı qız bir neçə nəfər tərəfindən cinsi zorakılığa məruz qalması barədə ailəsinə xəbər verib. 

    Zərərçəkən qızın ailəsi bununla bağlı hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət edib. 

    Polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbir nəticəsində qeyd edilən əməli törətməkdə şübhəli bilinən 4 nəfər rayon sakini saxlanılaraq istintaqa təqdim olunub.

    Ağdam Cinsi zorakılıq
    В Агдаме арестованы четверо подозреваемых в сексуальном насилии над 16-летней девушкой

    Son xəbərlər

    19:45

    ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Ermənistana yola düşüb

    Region
    19:43

    Ağdamda 16 yaşlı qıza qarşı cinsi zorakılıqda şübhəli bilinən 4 nəfər həbs olunub

    Hadisə
    19:40

    Naxçıvanda güclü külək zamanı dam örtüyündən qopan şifer qadının başına düşüb

    Hadisə
    19:33

    Polşa Rusiya və Belarusla sərhədə 40 min hərbçi göndərəcək

    Digər
    19:30

    HƏMAS ABŞ-ni Qətərə hücumlarda İsraillə əlbir olmaqda ittiham edib

    Digər ölkələr
    19:26

    Daha bir bölgə klubu ev oyunlarını Şamaxıda keçirəcək

    Futbol
    19:25

    Serdar Kılıç: Ermənistan sərhədin açılmasına müsbət yanaşır

    Region
    19:23

    Estoniya XİN Polşanın hava məkanının pozulmasına görə rusiyalı diplomatı nazirliyə çağırıb

    Digər ölkələr
    19:13
    Foto

    Azərbaycan Cüdo Federasiyasının təşkilatçılığı ilə kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçirilib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti