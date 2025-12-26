В Абшеронском районе задержаны двое продавцов пиротехники
Происшествия
- 26 декабря, 2025
- 12:46
Полиция Абшеронского района продолжает профилактические мероприятия, направленные на борьбу с нелегальной продажей пиротехнических изделий.
Как сообщает Report, правоохранителям удалось выявить и задержать двоих лиц, которые осуществляли продажу опасной пиротехники.
У задержанных изъята значительная партия пиротехнических изделий, создающих мощные звуковые и световые эффекты.
В отношении задержанных составлены административные протоколы, которые направлены в судебные органы для дальнейшего рассмотрения.
