    В Абшеронском районе задержаны двое продавцов пиротехники

    Происшествия
    • 26 декабря, 2025
    • 12:46
    В Абшеронском районе задержаны двое продавцов пиротехники

    Полиция Абшеронского района продолжает профилактические мероприятия, направленные на борьбу с нелегальной продажей пиротехнических изделий.

    Как сообщает Report, правоохранителям удалось выявить и задержать двоих лиц, которые осуществляли продажу опасной пиротехники.

    У задержанных изъята значительная партия пиротехнических изделий, создающих мощные звуковые и световые эффекты.

    В отношении задержанных составлены административные протоколы, которые направлены в судебные органы для дальнейшего рассмотрения.

    Фото
    Abşeron rayonunda pirotexniki vasitələr satan iki nəfər saxlanılıb

