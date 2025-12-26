İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    Abşeron rayonunda pirotexniki vasitələr satan iki nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    • 26 dekabr, 2025
    • 12:08
    Abşeron rayonunda pirotexniki vasitələr satan iki nəfər saxlanılıb

    Abşeron Rayon Polis İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən pirotexniki vasitələrin satışına qarşı profilaktik tədbir həyata keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, tədbir zamanı pirotexniki vasitələrin satışı ilə məşğul olan iki nəfər müəyyən olunaraq saxlanılıb.

    Onlardan müxtəlif növ yüksək səs və işıq effekti yaradan pirotexniki vasitələr aşkarlanıb.

    Həmin şəxslər barəsində protokol tərtib olunaraq baxılması üçün məhkəməyə göndərilib.

    pirotexniki vasitələr DİN Abşeron pirotexnika reydi

