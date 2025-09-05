В Абшеронском районе произошло летальное ДТП с участием пешехода

Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    05 сентября, 2025
    В Абшеронском районе пешеход скончался в результате наезда автомобиля.

    Как сообщает местное бюро Report, автомобиль Honda, за рулем которого находился Эльшад Гасанов, сбил на трассе Сарай-Новханы переходившего дорогу пешехода.

    Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

    По факту начато расследование.

