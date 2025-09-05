В Абшеронском районе произошло летальное ДТП с участием пешехода
Происшествия
05 сентября, 2025
22:58
В Абшеронском районе пешеход скончался в результате наезда автомобиля.
Как сообщает местное бюро Report, автомобиль Honda, за рулем которого находился Эльшад Гасанов, сбил на трассе Сарай-Новханы переходившего дорогу пешехода.
Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.
По факту начато расследование.
