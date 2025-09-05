İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL

    Abşeronda avtomobilin vurduğu piyada ölüb

    Hadisə
    • 05 sentyabr, 2025
    • 22:47
    Abşeronda avtomobilin vurduğu piyada ölüb

    Abşeronda piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə Saray-Novxanı yolunda qeydə alınıb.

    Elşad Həsənov idarə etdiyi "Honda" markalı minik avtomobili ilə yolu keçən piyadanı (kişi) vurub.

    Piyada aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində həyatını itirib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    piyada Ölüm Qəza
    В Абшеронском районе произошло летальное ДТП с участием пешехода

    Son xəbərlər

    23:09

    Livan hökuməti "Hizbullah"ı tərksilah etmək planını təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    23:02

    "Reuters": Tramp ağır zərbə PUA-larını satmaq üçün qanunvericiliyi dəyişdirəcək

    Digər ölkələr
    22:48
    Foto

    DÇ-2026: İslandiya - Azərbaycan matçına start verilib

    Futbol
    22:47

    Abşeronda avtomobilin vurduğu piyada ölüb

    Hadisə
    22:37

    Ukrayna tarixdə ilk dəfə korrupsionerlərin ölkədən çıxardığı pulları geri qaytarıb

    Digər ölkələr
    22:28
    Foto

    Bakıda xatirə turnirinə start verilib, ilk günün qalibləri müəyyənləşib

    Fərdi
    22:24

    Zelenski: Amerika biznesinin Ukraynada olması bizim üçün çox vacibdir

    Digər ölkələr
    22:14
    Foto

    Azərbaycan millisi airbadminton üzrə Avropa çempionatının yarımfinalına yüksəlib

    Komanda
    22:03

    Avropa Komissiyası "Google"u 3 milyard avroya yaxın cərimələyib

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti