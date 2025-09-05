Abşeronda avtomobilin vurduğu piyada ölüb
Hadisə
- 05 sentyabr, 2025
- 22:47
Abşeronda piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə Saray-Novxanı yolunda qeydə alınıb.
Elşad Həsənov idarə etdiyi "Honda" markalı minik avtomobili ilə yolu keçən piyadanı (kişi) vurub.
Piyada aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində həyatını itirib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
