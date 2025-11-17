В Абшеронском районе произошел несчастный случай на производстве.

Как сообщает Report, рука 45-летнего Теймура Аллахвердиева - работника кондитерского цеха, расположенного в поселке Масазыр, попала в работающий станок.

Пострадавшего доставили в больницу, где врачам пришлось ампутировать поврежденную конечность.

По факту ведется расследование.