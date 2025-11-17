Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    В Абшеронском районе произошел несчастный случай на производстве

    Происшествия
    • 17 ноября, 2025
    • 10:28
    В Абшеронском районе произошел несчастный случай на производстве.

    Как сообщает Report, рука 45-летнего Теймура Аллахвердиева - работника кондитерского цеха, расположенного в поселке Масазыр, попала в работающий станок.

    Пострадавшего доставили в больницу, где врачам пришлось ампутировать поврежденную конечность.

    По факту ведется расследование.

    Abşeronda şirniyyat sexində kişinin əli dəzgahda qalıb

    Лента новостей