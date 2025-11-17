Abşeronda şirniyyat sexində kişinin əli dəzgahda qalıb
Hadisə
- 17 noyabr, 2025
- 10:11
Abşeronda şirniyyat sexində bədbəxt hadisə baş verib.
"Report" xəbər verir ki, Masazır qəsəbəsinin ərazisində yerləşən şirniyyat sexində işləyən qəsəbə sakini - 1980-ci il təvəllüdlü Teymur Ramiz oğlu Allahverdiyevin sağ əli dəzgahda qalıb.
Xəstəxanaya yerləşdirilmiş T.Allahverdiyevin əli amputasiya olunub.
Araşdırmalar aparılır.
Son xəbərlər
11:02
Bakıda ilk dəfə "China Visitors Summit" keçirilirTurizm
11:01
ITU rəqəmsal inkişaf üzrə qlobal öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə çağırırİKT
10:59
Prezident: "Kommunikasiya texnologiyaları qeyri-neft iqtisadiyyatının aparıcı qüvvəsinə çevrilib"İKT
10:58
Azərbaycanda müntəzəm marşrutlar üzrə işləyən avtomobillərin yürüşünə limit qoyulubİnfrastruktur
10:55
Paşinyan öz partiyasının qələbəsini Eçmiədzinin II Qaregrindən azad edilməsi üçün təkan adlandırıbRegion
10:46
İlham Əliyev: "Azərbaycan 100 % genişzolaqlı internet əhatə dairəsi ilə regionda liderdir"İKT
10:44
Foto
Vüqar Mustafayev Pakistanda hərbi təlimi izləyibHadisə
10:34
Azərbaycan millisindən qol buraxan fransalı qapıçı 90 ildən sonra tarixə düşübFutbol
10:27