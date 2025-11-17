İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Abşeronda şirniyyat sexində kişinin əli dəzgahda qalıb

    Hadisə
    • 17 noyabr, 2025
    • 10:11
    Abşeronda şirniyyat sexində bədbəxt hadisə baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, Masazır qəsəbəsinin ərazisində yerləşən şirniyyat sexində işləyən qəsəbə sakini - 1980-ci il təvəllüdlü Teymur Ramiz oğlu Allahverdiyevin sağ əli dəzgahda qalıb.

    Xəstəxanaya yerləşdirilmiş T.Allahverdiyevin əli amputasiya olunub.

    Araşdırmalar aparılır.

    Abşeron İstehsalatda bədbəxt hadisə Xəstəxana
    В Абшеронском районе произошел несчастный случай на производстве

