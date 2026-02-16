Yusif Abdullayev: "BƏƏ ilə geniş biznes əlaqələri üçün böyük potensial var"
Biznes
- 16 fevral, 2026
- 11:28
Azərbaycan və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) arasında biznes əlaqələrinin genişləndirilməsi üçün böyük potensial mövcuddur.
"Report" xəbər verir ki, bunu İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyinin (AZPROMO) icraçı direktoru Yusif Abdullayev Bakıda keçirilən Azərbaycan-BƏƏ qida və kənd təsərrüfatı üzrə işgüzar dəyirmi masada bildirib.
Onun sözlərinə görə, iki ölkə arasında xüsusilə qida sənayesi və kənd təsərrüfatı sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün əlverişli imkanlar var.
Y.Abdullayev qeyd edib ki, tədbirdə geniş tərkibli nümayəndə heyətləri iştirak edir: "BƏƏ-dən bir sıra şirkətlər və 25 nəfərlik heyət, Azərbaycandan isə 16 şirkət və 20-dən çox iştirakçı görüşə qatılıb".
Son xəbərlər
11:44
Səfir: Bakı və Əbu-Dabi hərtərəfli iqtisadi tərəfdaşlıq barədə razılığa gəlibXarici siyasət
11:37
Bakıda qadının əməliyyatdan sonra ölməsi ilə bağlı araşdırma aparılırHadisə
11:36
Xocalı şəhəri, Hadrut və Qırmızı Bazar qəsəbələrinə daha 60 ailə yola salınıbDaxili siyasət
11:35
BƏƏ naziri: Azərbaycanla münasibətlər ümumi inkişaf baxışına əsaslanırXarici siyasət
11:34
Ukraynanın sabiq energetika nazirinə "Midas" işi üzrə şübhəli bilinirDigər ölkələr
11:28
Yusif Abdullayev: "BƏƏ ilə geniş biznes əlaqələri üçün böyük potensial var"Biznes
11:24
Azərbaycanlı tələbələrə ispan müəllimlər dərs keçəcəkBiznes
11:24
"Milan" "Barselona"nın müdafiəçisi ilə maraqlanırFutbol
11:18