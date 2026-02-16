İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Yusif Abdullayev: "BƏƏ ilə geniş biznes əlaqələri üçün böyük potensial var"

    Biznes
    • 16 fevral, 2026
    • 11:28
    Yusif Abdullayev: BƏƏ ilə geniş biznes əlaqələri üçün böyük potensial var

    Azərbaycan və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) arasında biznes əlaqələrinin genişləndirilməsi üçün böyük potensial mövcuddur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyinin (AZPROMO) icraçı direktoru Yusif Abdullayev Bakıda keçirilən Azərbaycan-BƏƏ qida və kənd təsərrüfatı üzrə işgüzar dəyirmi masada bildirib.

    Onun sözlərinə görə, iki ölkə arasında xüsusilə qida sənayesi və kənd təsərrüfatı sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün əlverişli imkanlar var.

    Y.Abdullayev qeyd edib ki, tədbirdə geniş tərkibli nümayəndə heyətləri iştirak edir: "BƏƏ-dən bir sıra şirkətlər və 25 nəfərlik heyət, Azərbaycandan isə 16 şirkət və 20-dən çox iştirakçı görüşə qatılıb".

    AZPROMO Yusif Abdullayev BƏƏ

    Son xəbərlər

    11:44

    Səfir: Bakı və Əbu-Dabi hərtərəfli iqtisadi tərəfdaşlıq barədə razılığa gəlib

    Xarici siyasət
    11:37

    Bakıda qadının əməliyyatdan sonra ölməsi ilə bağlı araşdırma aparılır

    Hadisə
    11:36

    Xocalı şəhəri, Hadrut və Qırmızı Bazar qəsəbələrinə daha 60 ailə yola salınıb

    Daxili siyasət
    11:35

    BƏƏ naziri: Azərbaycanla münasibətlər ümumi inkişaf baxışına əsaslanır

    Xarici siyasət
    11:34

    Ukraynanın sabiq energetika nazirinə "Midas" işi üzrə şübhəli bilinir

    Digər ölkələr
    11:28

    Yusif Abdullayev: "BƏƏ ilə geniş biznes əlaqələri üçün böyük potensial var"

    Biznes
    11:24

    Azərbaycanlı tələbələrə ispan müəllimlər dərs keçəcək

    Biznes
    11:24

    "Milan" "Barselona"nın müdafiəçisi ilə maraqlanır

    Futbol
    11:18

    Azərbaycanda vergi ödəyicilərinin sayı 5 % artıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti