В Абшеронском районе полиция задержала водителей автобусов за проезд на красный свет

16:46

В Абшеронском районе полиция задержала двух водителей автобусов, которые проехали на красный свет светофора, подвергнув опасности жизни пассажиров.

Об этом Report сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции (ГДП) МВД.

Нарушителями оказались водители автобусов Гулиев Кямаледдин Явер оглу и Раджабов Фирдовси Абгюль оглу, которые проехали на красный свет светофора подвергнув опасности не только пассажиров автобуса, но и других участников дорожного движения.

Оба водителя были вызваны в дорожную полицию, где с ними провели профилактические беседы, в отношении них были приняты меры правового характера в связи с нарушением правил дорожного движения.