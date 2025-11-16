В Абшеронском районе автомобиль насмерть сбил пешехода
Происшествия
- 16 ноября, 2025
- 19:34
В Абшеронском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.
Как сообщает местное бюро Report, автомобиль сбил пытавшуюся перейти дорогу Нармину Тарвердиеву.
Женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия.
По факту в Абшеронской районной прокуратуре начато расследование.
Последние новости
19:40
Азербайджанский тхэквондист завоевал бронзу Исламиды в Эр-РиядеИндивидуальные
19:34
В Абшеронском районе автомобиль насмерть сбил пешеходаПроисшествия
19:31
Азербайджанский боец завоевал бронзовую медаль на ИсламиадеИндивидуальные
19:17
В Агджабеди при столкновении автомобилей погиб один человекПроисшествия
19:08
Фото
Ильхам Алиев выступил на VII Консультативной встрече глав государств ЦА - ДОПОЛНЕНОВнешняя политика
18:59
Орбан: Россия не сможет напасть на страны НАТО и ЕСДругие страны
18:39
Франция намерена развивать сотрудничество с Украиной в производстве БПЛАДругие страны
18:18
В США обсуждают продление субсидий после неудачи с заменой ObamacareДругие страны
18:00