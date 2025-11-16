Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    В Абшеронском районе автомобиль насмерть сбил пешехода

    Происшествия
    16 ноября, 2025
    19:34
    В Абшеронском районе автомобиль насмерть сбил пешехода

    В Абшеронском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

    Как сообщает местное бюро Report, автомобиль сбил пытавшуюся перейти дорогу Нармину Тарвердиеву.

    Женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия.

    По факту в Абшеронской районной прокуратуре начато расследование.

