В 2025 году в Азербайджане обезврежены 214 преступных группировок

    В 2025 году в Азербайджане были обезврежены 214 преступных группировок.

    Как сообщает Report, об этом сказано на заседании коллегии Министерства внутренних дел по итогам 2025 года.

    Согласно информации, за этот период арестованы 1033 человека, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.

    По информации, 8,9% преступлений совершены группой лиц, 44,1% - с применением огнестрельного оружия, 3,1% - на почве семейных конфликтов, 17,5% - ранее судимыми лицами.

    Общее количество преступлений сократилось на 6,2%, тяжких и особо тяжких преступлений - на 8,6%, преступлений, совершенных при неясных обстоятельствах, - на 10,5%, умышленных убийств - на 8,8%, случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью - на 4,7%, преступлений против собственности - на 6,7%, преступлений, совершенных с использованием информационных технологий, - на 16,9%, дорожно-транспортных происшествий - на 12,3%, число погибших в результате аварий - на 9,8%, а пострадавших - на 13,6%.

