Утеряны документы на недвижимость Васифа Талыбова

Выписки и другие документы на земельные участки, принадлежащие ООО "Компания Гемигая", расположенной в Нахчыване, были утеряны.

Выписки и другие документы на земельные участки, принадлежащие ООО "Компания Гемигая", расположенной в Нахчыване, были утеряны.

По полученным Report сведениям, в связи с этим компания обратилась в соответствующие учреждения.

Таким образом, планы двух земельных участков, принадлежащих ООО "Компания Гемигая", расположенных в селе Тумбул города Нахчыван, а также выписки с серийными номерами МХ-0047251 и МХ-0047252, были признаны недействительными по причине их утери.

Отметим, что ООО "Компания Гемигая" принадлежит бывшему председателю Верховного собрания Нахчыванской Автономной Республики Васифу Талыбову.