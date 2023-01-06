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Утеряны документы на недвижимость Васифа Талыбова

Утеряны документы на недвижимость Васифа Талыбова Выписки и другие документы на земельные участки, принадлежащие ООО "Компания Гемигая", расположенной в Нахчыване, были утеряны.
Происшествия
6 января 2023 г. 09:26
Утеряны документы на недвижимость Васифа Талыбова

Выписки и другие документы на земельные участки, принадлежащие ООО "Компания Гемигая", расположенной в Нахчыване, были утеряны.

По полученным Report сведениям, в связи с этим компания обратилась в соответствующие учреждения.

Таким образом, планы двух земельных участков, принадлежащих ООО "Компания Гемигая", расположенных в селе Тумбул города Нахчыван, а также выписки с серийными номерами МХ-0047251 и МХ-0047252, были признаны недействительными по причине их утери.

Отметим, что ООО "Компания Гемигая" принадлежит бывшему председателю Верховного собрания Нахчыванской Автономной Республики Васифу Талыбову.

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Версия на азербайджанском языке Vasif Talıbova məxsus daşınmaz əmlakın sənədləri itib

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