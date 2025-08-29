Устроивший пожар в Шамахы привлечен к ответственности
Происшествия
- 29 августа, 2025
- 10:04
Сотрудники полиции установили личность человека, устроившего пожар на территории села Мальхам Шамахинского района.
Как сообщили Report в региональной группе пресс-службы МВД, в ходе расследования установлено, что пожар устроил 38-летний житель района Кянан Салимов. В результате огонь уничтожил 1 гектар сухой травы.
В отношении Салимова приняты меры в соответствии с законодательством.
