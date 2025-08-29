    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды

    Устроивший пожар в Шамахы привлечен к ответственности

    Происшествия
    • 29 августа, 2025
    • 10:04
    Устроивший пожар в Шамахы привлечен к ответственности

    Сотрудники полиции установили личность человека, устроившего пожар на территории села Мальхам Шамахинского района.

    Как сообщили Report в региональной группе пресс-службы МВД, в ходе расследования установлено, что пожар устроил 38-летний житель района Кянан Салимов. В результате огонь уничтожил 1 гектар сухой травы.

    В отношении Салимова приняты меры в соответствии с законодательством.

    #пожары   #виновные   #полиция   #привлечение к ответственности   #Азербайджан  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Şamaxıda yanğın törədən şəxs məsuliyyətə cəlb olunub

