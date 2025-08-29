    İlham Əliyev futbol təhsil Türkiyə

    Şamaxıda yanğın törədən şəxs məsuliyyətə cəlb olunub

    Hadisə
    • 29 avqust, 2025
    • 09:31
    Şamaxıda yanğın törədən şəxs məsuliyyətə cəlb olunub

    Şamaxı rayonunun Məlhəm kəndi ərazisində yanğın hadisəsi törədən şəxs polis əməkdaşları tərəfindən müəyyən edilib.

    DİN-in Mətbuat Xidmətinin regional qrupundan "Report"a bildirilib ki, araşdırmalarla yanğının rayon sakini, 38 yaşlı Kənan Səlimov tərəfindən törədildiyi məlum olub. Hadisə nəticəsində 1 hektar quru ot sahəsi yanıb. 

    Həmin şəxs barəsində qanunvericiliyə uyğun tədbir görülüb.

    Устроивший пожар в Шамахы привлечен к ответственности

