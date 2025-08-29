Şamaxıda yanğın törədən şəxs məsuliyyətə cəlb olunub
Hadisə
- 29 avqust, 2025
- 09:31
Şamaxı rayonunun Məlhəm kəndi ərazisində yanğın hadisəsi törədən şəxs polis əməkdaşları tərəfindən müəyyən edilib.
DİN-in Mətbuat Xidmətinin regional qrupundan "Report"a bildirilib ki, araşdırmalarla yanğının rayon sakini, 38 yaşlı Kənan Səlimov tərəfindən törədildiyi məlum olub. Hadisə nəticəsində 1 hektar quru ot sahəsi yanıb.
Həmin şəxs barəsində qanunvericiliyə uyğun tədbir görülüb.
Son xəbərlər
10:09
III MDB Oyunlarına hazırlıqla əlaqədar yanğın təhlükəsizliyi müzakirə olunubHadisə
10:04
"Milan" "Roma"nın hücumçusunun transferi ilə bağlı danışıqlara başlayıbFutbol
09:58
"Karvan-Yevlax"ın futbolçusu milliyə dəvət alıbFutbol
09:56
Kolleclərin boş qalan plan yerləri üzrə ixtisas seçimi başlayıbElm və təhsil
09:56
Foto
Bakının Məmməd Rahim küçəsində təmir işlərinə başlanılıbİnfrastruktur
09:52
Foto
FHN Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi hissəsində təlim keçiribHadisə
09:48
Azərbaycan nefti cüzi ucuzlaşıbEnergetika
09:46
İctimai Televiziya 20 yaşını qeyd edirMedia
09:44
Foto