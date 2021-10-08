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Умерла внучка Алимардан бека Топчубашова

Умерла внучка Алимардан бека Топчубашова Скончалась Гюльнара Кюрдемир, внучка Алимардан бека Топчубашова, видного азербайджанского государственного деятеля, одного из основателей Азербайджанской Демократической Республики (АДР), председателя парламента и делегации на Парижской мирной конференции
Происшествия
8 октября 2021 г. 22:54
Умерла внучка Алимардан бека Топчубашова
Гюльнара Кюрдемир

Скончалась Гюльнара Кюрдемир, внучка Алимардан бека Топчубашова, видного азербайджанского государственного деятеля, одного из основателей Азербайджанской Демократической Республики (АДР), председателя парламента и делегации на Парижской мирной конференции.

Как сообщает Report, Гюльнара Кюрдемир скончалась в возрасте 98 лет.

Следует отметить, что Г.Кюрдемир проживающая в Стамбуле была единственной внучкой А.Топчубашова.

Напомним, что в 2018 году покойная была награждена почетной грамотой Государственного комитета по работе с диаспорой по случаю 100-летия АДР.

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Версия на азербайджанском языке Əlimərdan bəy Topçubaşovun nəvəsi vəfat edib

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