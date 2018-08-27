Участвовавший в операции по задержанию "Годжи" полицейский дал показания в суде

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу в отношении 12 человек, а также певицы Фадаи Лачын, обвиняемых в содействии побегу заключенных в Баку.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азада Меджидова был допрошен признанный потерпевшим сотрудник полиции Рашад Мамедов.

Он был одним из сотрудников полиции, участвовавших в операции по обезвреживанию Этибара Мамедова по прозвищу «Годжа». Сотрудник полиции сообщил, что Э.Мамедов не подчинился приказу полиции, в результате чего был открыт огонь.

Другой сотрудник полиции Рамиль Салимов, отвечая на вопросы об операции, сказал, что подозреваемые не подчинялись приказам полицейских, оказывали сопротивление, в связи с чем был открыт огонь.

В суде также дали показания другие сотрудники полиции.

В продолжение процесса бывший сотрудник Пенитенциарной службы Эльвин Намазов дал показания в качестве свидетеля. Он сказал, что несколько раз видел сбежавших заключенных Али Агами и «Годжу» в комнате начальника караула. Стало известно, что в показаниях Э.Намазова, данных следствию и суду, есть разногласия.

Процесс продолжается.

Отметим, что по уголовному делу, возбужденному в Следственном управлении по тяжким делам Генпрокуратуры в связи с фактом побега 23 октября прошлого года в Баку заключенных, Фадая Мамедова (Фадая Лачын) была привлечена к следствию в качестве обвиняемой и решением Насиминского районного суда в ее отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

В ее отношении возбуждено уголовное дело по ст. 304.2.1 УК.

По факту в Следственном управлении по особо тяжким делам Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 304.2.1 (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, группой лиц по предварительному сговору) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.

Согласно обвинительному акту, 7 человек - Музаффар Мамедов, Эмиль Сафаров, Рамиль Салимов, Хатам Алиев, Вусал Аббасов, Ровшан Джамалов и Рашад Мамедов признаны пострадавшими.