Убивший в Хачмазе односельчанина лишен свободы сроком на 16 лет

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Гюндюза Магеррамова, обвиняемого в совершении убийства в Хачмазском районе.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фикрета Гарибова зачитан приговор.

По решению суда Г.Магеррамов приговорен к 16 годам лишения свободы.

Отметим, что убийство произошло в селе Арзу Хачмазского района. Ильгар Новрузов 1972 г.р. был убит от ножевого ранения, нанесенного его односельчанином Г.Магеррамовым. Причиной убийства стал возникший между сельчанами спор.

Г.Магеррамов был осужден по статье 120.1 (преднамеренное убийство) УК.