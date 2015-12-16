Убившая брата девушка через 7 месяцев перезахоронила его останки

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось судебное слушание по уголовному делу жительницы Гусарского района Бахышовой Алены Фазиль гызы 1997 г.р., обвиняемой в убийстве своего брата.

Как сообщает Report, на судебном процессе под председательством судьи Рамеллы Аллахвердиевой прокурор зачитал обвинительный акт.

Алена Бахышова признала себя виновной. Она дала короткое показание суду, где отметила, что ее брат Бахыш Бахышов сделал ей непристойное предложение, поэтому она убила брата топором.

Согласно обвинительному акту, происшествие произошло в прошлом году в селе Леджет Гусарского района. А.Бахышова на почве семейного конфликта убила своего брата. В своих предварительных показаниях А.Бахышова отметила, что убила брата топором, так как он хотел изнасиловать ее, после чего закопала труп. Спустя 7 месяцев после происшествия она перезахоронила его останки. Преступление раскрылось после сообщения, поступившего с телефона Б.Бахышова членам его семьи. Выяснилось, что сообщение отправила А.Бахышова. Она была задержана сотрудниками полиции. А.Бахышова призналась в убийстве брата. Она обвиняется по статье 120.1 УК (умышленное убийство).

Суд отложен на неопределенное время.