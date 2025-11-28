У жителя Гарадага изъято свыше 10 кг наркотиков
Происшествия
- 28 ноября, 2025
- 13:50
В Гарадагском районе Баку задержан ранее судимый 42-летний Эльшан Керимов, у которого обнаружили более 10 кг наркотиков.
Как сообщает Report, об этом информировали в Министерстве внутренних дел Азербайджана.
По данным ведомства, у задержанного и в его автомобиле изъяты 10 кг 821 г героина, опиума, гашиша, марихуаны, метамфетамина, а также 100 таблеток метадона.
Керимов заявил, что получил наркотики через гражданина Ирана, личность которого устанавливается, и планировал сбывать их по частям. По факту возбуждено уголовное дело.
Отмечается, что в целом с начала года сотрудники Гарадагского РУП изъяли из незаконного оборота 155 кг наркотических веществ.
