İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Qaradağda kuryerdən 10 kiloqramdan artıq narkotik aşkarlanıb

    Hadisə
    • 28 noyabr, 2025
    • 13:21
    Qaradağda kuryerdən 10 kiloqramdan artıq narkotik aşkarlanıb

    Polis əməkdaşları tərəfindən paytaxtın Qaradağ rayonunda keçirilən əməliyyatla əvvəllər məhkum olunmuş 42 yaşlı Elşən Kərimov saxlanılıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, onun üzərindən və avtomobilindən ümumilikdə 10 kiloqram 821 qram narkotik vasitə heroin, tiryək, həşiş, marixuana, psixotrop maddə metamfetamin və 100 ədəd güclü təsiredici xassəyə malik metadon həbi aşkar edilərək götürülüb.

    Saxlanılan şəxs ifadəsində narkotik vasitələri sosial şəbəkədə tanış olduğu şəxsiyyəti istintaqla araşdırılan İran vətəndaşı vasitəsilə əldə etdiyini və hissələrə ayıraraq satmağı planlaşdırdığını bildirib.

    E.Kərimov barəsində başlanan cinayət işi üzrə istintaq araşdırmaları davam etdirilir.

    Qeyd edək ki, cari ilin əvvəlindən Qaradağ RPİ-nin əməkdaşları tərəfindən 155 kiloqram müxtəlif növ narkotik maddə qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb.

    Qaradağ kuryer narkotik DİN
    У жителя Гарадага изъято свыше 10 кг наркотиков

    Son xəbərlər

    13:51

    MİDA Yevlax Yaşayış Kompleksindən mənzillləri satışa çıxarır

    İnfrastruktur
    13:49

    İran DÇ-2026-nın püşkatma mərasimində iştirak etməyəcək

    Futbol
    13:49

    Prorektor: İş yerlərində ömür boyu öyrənməyə maliyyə yatırılmalıdır

    Elm və təhsil
    13:40

    Tunisdə 40 siyasətçi, iş adamı və jurnalist azadlıqdan məhrum edilib

    Digər ölkələr
    13:36
    Foto

    Növbəti köç karvanı Qırmızı Bazar qəsəbəsinə çatıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:35

    RİNN: Ekstremal hava şəraitinə qarşı telekommunikasiya şəbəkələrində əlavə tədbirlər görüləcək

    İKT
    13:35

    Məktəblilərarası Milli Hakaton yarışmasının final mərhələsi keçirilib

    Elm və təhsil
    13:30

    AMB valyuta mübadiləsi xidməti göstərən 2 şirkətin vəzifəli şəxslərini cərimələyib

    Maliyyə
    13:29

    Eşqi Bağırov: Bu il ilk dəfə rekord sayda şagird bilik yarışlarında iştirak edib

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti