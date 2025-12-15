Biləsuvarda 72 yaşlı qadının boğularaq öldürülmə ehtimalı ilə bağlı araşdırma aparılır
Hadisə
- 15 dekabr, 2025
- 10:24
Biləsuvar sakini, 1953-cü il təvəllüdlü Almaz Cəfərovanın boğularaq öldürülmə ehtimalı ilə əlaqadar Biləsuvar Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, bir müddət öncə öz əcəli ilə öldüyü deyilən qadının boğularaq öldürüldüyü ehtimal edilir.
Hazırda hadisənin təfərrüatları dəqiqləşdirilir.
