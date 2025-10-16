Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    У жителя Абшерона изъяли 47 кг наркотиков

    Происшествия
    • 16 октября, 2025
    • 13:11
    У жителя Абшерона изъяли 47 кг наркотиков

    Сотрудники Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Азербайджана предотвратили сбыт крупной партии наркотиков в Баку и Абшеронском районе.

    Как сообщает Report, в ходе операции в Абшероне задержан 39-летний Нурлан Аллахвердиев, ранее судимый за наркопреступления.

    У него изъяли 47 кг марихуаны с добавлением примесей.

    По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного судом избрана мера пресечения в виде ареста.

    МВД борьба с наркоторговлей
    Abşeron sakinindən 47 kq narkotik vasitə aşkarlanıb

