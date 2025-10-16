У жителя Абшерона изъяли 47 кг наркотиков

Сотрудники Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Азербайджана предотвратили сбыт крупной партии наркотиков в Баку и Абшеронском районе.

Как сообщает Report, в ходе операции в Абшероне задержан 39-летний Нурлан Аллахвердиев, ранее судимый за наркопреступления.

У него изъяли 47 кг марихуаны с добавлением примесей.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного судом избрана мера пресечения в виде ареста.