Операция в Азербайджане: У китайцев и иранцев изъят один миллион медмасок - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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Сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел (МВД) разоблачены несколько группировок, в составе которых были и иностранные граждане, которые неоднократно пытались реализовать медицинские маски по завышенной цене, а также вывезти партию масок за пределы страны контрабандным путем, сообщили Report в пресс-службе МВД.

В ходе операции при попытке продать в большом количестве медицинские маски задержаны граждане Ирана Бахадур Давуд, Моенифард Сеидмохаммед, Савиз Амирюсиф. Кроме того, сотрудниками управления задержаны граждане Китая Ян Кун и Йимин Лу, у них изъята крупная партия медицинских масок, хранимых в арендованной ими квартире в Ясамальском районе города Баку с целью переправки контрабандным путем на родину. В ходе оперативных мероприятий был также установлен и задержан житель столицы Ариф Исмаилов, подозреваемый в поставках гражданам Китая крупной партии медицинских масок.

Оперативниками задержаны также за продажу медицинских масок по ценам, намного превышающим их реальную стоимость, житель Хачмазского района Эльвин Баламатов, жители Баку Эльшан Алекберов, Аслан Мусаев, Шахин Фарзалиев и Вагиф Мехбалыев.

Общее количество изъятых в ходе операций масок превышает один миллион.