У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,5

У берегов греческого острова Крит зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,5.

Как сообщает Report со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, подземные толчки зафиксированы в 27 км к юго-востоку от города Иерапетра.

Очаг землетрясения находился на глубине 17 км.

По предварительным данным, информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Предупреждение об угрозе цунами не объявлялось.