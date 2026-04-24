Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,5

    Происшествия
    • 24 апреля, 2026
    • 07:58
    У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,5

    У берегов греческого острова Крит зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,5.

    Как сообщает Report со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, подземные толчки зафиксированы в 27 км к юго-востоку от города Иерапетра.

    Очаг землетрясения находился на глубине 17 км.

    По предварительным данным, информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Предупреждение об угрозе цунами не объявлялось.

    Землетрясение в Греции остров Крит Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
    Yunanıstanda güclü zəlzələ olub

    Последние новости

    21:39

    В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,2

    Происшествия
    21:35

    Арагчи встретится в Москве с Путиным

    В регионе
    21:13

    "Карабах" разгромил "Нефтчи" в выездном матче 29-го тура Премьер-лиги

    Футбол
    21:02

    Уровень воды на имишлинском участке Куры стабилизировался

    Происшествия
    20:58

    Азербайджанские военнослужащие отбыли в Турцию на учения EFES-2026

    Армия
    20:45

    Трамп представил детали переговоров с Ираном

    Другие страны
    20:37

    Азербайджанские гребцы завоевали две медали на турнире памяти Паоло д'Алоя в Италии

    Спорт
    20:23

    Барро: Франция поддерживает дипломатическое решение кризиса на Ближнем Востоке

    В регионе
    20:14
    Фото

    Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    Лента новостей