У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,5
Происшествия
- 24 апреля, 2026
- 07:58
У берегов греческого острова Крит зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,5.
Как сообщает Report со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, подземные толчки зафиксированы в 27 км к юго-востоку от города Иерапетра.
Очаг землетрясения находился на глубине 17 км.
По предварительным данным, информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Предупреждение об угрозе цунами не объявлялось.
