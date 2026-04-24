    Yunanıstanda güclü zəlzələ olub

    • 24 aprel, 2026
    • 08:48
    Yunanıstanda güclü zəlzələ olub

    Yunanıstanın Krit adası sahillərində 5,5 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb.

    "Report"un Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzinə istinadən verdiyi məlumata görə, yeraltı təkanlar İerapetra şəhərindən 27 km cənub-şərqdə qeydə alınıb.

    Zəlzələnin episentri 17 km dərinlikdə yerləşib.

    İlkin məlumatlara görə, tələfat və ya dağıntı barədə məlumat verilməyib. Sunami xəbərdarlığı edilməyib.

    У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,5

