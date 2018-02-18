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    Тяжелое ДТП в Сальяне: микроавтобус столкнулся с краном, есть погибшие

    Скончались два пассажира микроавтобуса

    Сальян. 18 февраля. REPORT.AZ/ В Сальяне произошло тяжелое ДТП с летальным исходом. Как сообщает аранское бюро Report, в результате столкновения подъемного крана с микроавтобусом погибли двое, еще два человека ранены.

    Трагедия произошла на территории села Еникенд, магистральной автодороги Алят – Астара.

    Сообщается, что микроавтобус, за рулем которого находился житель масаллинского района Шамсаддин Алиаббас оглы Бабаев 1961 г.р., столкнулся с грузовым краном, управляемым жителем Баку Натиком Хидайят оглы Алиевым. 

    В результате ДТП пассажиры микроавтобуса, жители масаллинского района 18-летний Асиф Вагиф оглу Гардашов и 19-летняя Шебнем Сейдулла гызы Мусаева скончались на месте происшествия.

    Еще два пассажира Амин Агарагимов и Гюльзар Нуралиева с многочисленными травмами доставлены в Сальянскую центральную клинику. Ведется расследование. 

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