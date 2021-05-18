Семейная трагедия в Гаджигабуле, есть погибший и раненые

В Гаджигабульском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом

В Гаджигабульском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел утром на трассе Баку-Газах.

Так, в результате столкновения двух автомобилей погиб житель села Айыблы Товузского района Зираддин Яхья оглы Гусейнов, 1959 года рождения.

В аварии также пострадали и другие члены семьи: Вагиф Яхья оглы Гусейнов, 1953 года рождения, Садагат Яхья гызы Гусейнова, 1960 года рождения и Эльшан Фазиль оглы Гусейнов, 1995 года рождения.

Все раненые с тяжелыми телесными травмами помещены в Ширванскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.