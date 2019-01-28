Тяжёлое ДТП в Билясуваре, есть жертвы

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Билясувар. 28 января. REPORT.AZ/ В Билясуварском районе произошла тяжёлая авария, в результате которой погибли и пострадали несколько человек.
Как передаёт муганское бюро Report, ДТП произошло на участке дороги Алят-Астара, проходящем через Билясуварский район.
В результате крушения автобуса погибли трое, пострадали двое человек. В данный момент их личности уточняются.
Раненые доставлены в больницу. Согласно информации, микроавтобус возвращался из Ирана.
По факту ведётся расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости