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    Тяжёлое ДТП в Билясуваре, есть жертвы

    В Билясуварском районе произошла тяжёлая авария, в результате которой погибли и пострадали несколько человек

    Билясувар. 28 января. REPORT.AZ/ В Билясуварском районе произошла тяжёлая авария, в результате которой погибли и пострадали несколько человек.

    Как передаёт муганское бюро Report, ДТП произошло на участке дороги Алят-Астара, проходящем через Билясуварский район.

    В результате крушения автобуса погибли трое, пострадали двое человек. В данный момент их личности уточняются.

    Раненые доставлены в больницу. Согласно информации, микроавтобус возвращался из Ирана.

    По факту ведётся расследование.

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