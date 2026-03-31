Тренинги по работе с обновленной платформой "Электронный суд" стартуют сегодня

С целью оптимизации работы информационной платформы "Электронный суд" состоялся официальный запуск ее обновленной модификации.

Как сообщает Report, для детального ознакомления с добавленным функционалом и решения возможных пользовательских проблем Судебно-правовой совет приступил к организации онлайн-тренингов.

Заинтересованные в участии адвокаты могут подать заявки на присоединение к сессиям, которые будут проводиться посредством сервиса Zoom на протяжении ближайшей недели, начиная с сегодняшнего дня в 16:00.

В случае нарушения установленных процессуальных сроков из-за технических нюансов при работе на свежей платформе, пользователям предоставляется возможность запросить подтверждающий документ через Судебный колл-центр Судебно-правового совета по номеру 887.