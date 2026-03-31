    Vəkillərə "Elektron Məhkəmə" informasiya sisteminin yeni versiyası ilə bağlı təlim keçiriləcək

    Hadisə
    • 31 mart, 2026
    • 14:55
    Vəkillərə Elektron Məhkəmə informasiya sisteminin yeni versiyası ilə bağlı təlim keçiriləcək

    "Elektron Məhkəmə" informasiya sisteminin təkmilləşdirilməsi çərçivəsində sistemin yeni versiyası istifadəyə verilib.

    "Report" xəbər verir ki, sistemdə edilən yeniliklərin izah olunması və yaranan çətinliklərin aradan qaldırılması məqsədilə Məhkəmə-Hüquq Şurası tərəfindən onlayn təlimlər keçirilməkdədir.

    Bu gün saat 16:00-dan etibarən "Zoom" platforması üzərindən həftə ərzində keçiriləcək iclaslara qoşulmaq istəyən vəkillər müraciət edə bilərlər.

    Bundan başqa bildirilir ki, yeni sistem üzərindən texniki məsələlərlə bağlı prosessual müddətlərin ötürülməsinin nəzərə alınması üçün Məhkəmə-Hüquq Şurasının Məhkəmə Çağrı Mərkəzindən (887) arayış alına bilər.

    Elektron Məhkəmə Məhkəmə-Hüquq Şurası

    Son xəbərlər

    15:04

    Azərbaycanda xarici media orqanlarının fəaliyyətinə dair yeni tələb müəyyənləşib

    Media
    14:59

    İranda Qəşm adasındakı duzsuzlaşdırma zavodu hava zərbəsi ilə məhv edilib

    Digər ölkələr
    14:58

    Azərbaycanda "İcra məmurlarının fəaliyyətinə nəzarət Qaydası" dəyişib

    Biznes
    14:55

    Vəkillərə "Elektron Məhkəmə" informasiya sisteminin yeni versiyası ilə bağlı təlim keçiriləcək

    Hadisə
    14:53

    Məhkəmə ekspertizası xidmətlərinə görə ödənilən haqqın məbləği müəyyənləşib

    Daxili siyasət
    14:53

    NATO ölkələrinin XİN başçılarının növbəti görüşü İsveçdə keçiriləcək

    Region
    14:48

    Bəhreyn Yaxın Şərqdə gərginliyin başlanmasından bəri 182 raket və 400 PUA ələ keçirib

    Digər ölkələr
    14:44

    Adılbek Kasımaliyev Azərbaycana işgüzar səfər edəcək

    Xarici siyasət
    14:42

    Azərbaycanın yollarında yeni elektron tərəzilər istismara veriləcək

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti