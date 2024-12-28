Токаев провел совещание в связи с авиакатастрофой вблизи Актау

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание в связи с авиакатастрофой вблизи Актау.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание в связи с авиакатастрофой вблизи Актау.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

Президент еще раз выразил соболезнования родным и близким погибших. Он напомнил, что среди жертв трагедии, случившейся несколько дней назад в результате крушения самолета в Мангистауской области, были и граждане Казахстана.

Токаев подчеркнул, что службы экстренной помощи в момент катастрофы действовали слаженно и оперативно.

"Мы смогли предотвратить гораздо более серьезные последствия аварии и спасти немало человеческих жизней. Спасательные работы были проведены на высоком уровне. Исчерпывающая информация о происшествии была своевременно доведена до общества. Наши граждане с первых минут протянули руку помощи пострадавшим, проявив солидарность, искреннее сострадание и организованность. Люди вставали в очередь, чтобы сдать кровь. Многие наши соотечественники возложили цветы к зданию посольства Азербайджана. Такую реакцию широко освещали как отечественные, так и зарубежные средства массовой информации. Весь мир стал свидетелем самоотверженной работы наших спасателей, врачей и волонтеров. Особую благодарность высказывают граждане соседних дружественных стран – Азербайджана, России, Кыргызстана", – сказал президент Казахстана.

Президент поручил правительству представить к государственным наградам наиболее отличившихся граждан, проявивших мужество и высокий профессионализм в ходе ликвидации последствий авиакатастрофы.