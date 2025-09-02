Тело утонувшего в поселке Дигях Абшеронского района извлечено из воды
Происшествия
- 02 сентября, 2025
- 17:23
Тело утонувшего в искусственном водоеме в поселке Дигях Абшеронского района было извлечено из воды и передано по назначению.
Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
Отметим, что сегодня в поселке Дигях Абшеронского района один человек утонул в искусственном водоеме.
К поисковым работам были привлечены водолазы-спасатели Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС.
Последние новости
18:17
Промышленный сектор Иордании продвигает модернизацию и устойчивый рост экономикиДругие страны
18:13
Армения рассчитывает на рост торговли с Китаем после разблокировки коммуникаций на Южном КавказеВ регионе
18:04
Халиф Хафтар планирует посетить Турцию в конце сентябряДругие страны
18:01
Лариджани: Иран готов к диалогу, но США выдвигают неприемлемые требованияДругие страны
17:56
Вучич и Путин обсудили в Китае вопросы энергетикиДругие страны
17:55
Фото
Азербайджан и Бразилия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образованияВнешняя политика
17:54
Бразилия подала заявку на получение статуса полноправного члена МЭАДругие страны
17:50
СМИ: Трамп во вторник расскажет о планах Пентагона - ОБНОВЛЕНОДругие страны
17:48