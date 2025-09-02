    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    Происшествия
    • 02 сентября, 2025
    • 17:23
    Тело утонувшего в поселке Дигях Абшеронского района извлечено из воды

    Тело утонувшего в искусственном водоеме в поселке Дигях Абшеронского района было извлечено из воды и передано по назначению.

    Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

    Отметим, что сегодня в поселке Дигях Абшеронского района один человек утонул в искусственном водоеме.

    К поисковым работам были привлечены водолазы-спасатели Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

    МЧС утопление Абшерон
