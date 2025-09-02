Тело утонувшего в поселке Дигях Абшеронского района извлечено из воды

Тело утонувшего в искусственном водоеме в поселке Дигях Абшеронского района было извлечено из воды и передано по назначению.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Отметим, что сегодня в поселке Дигях Абшеронского района один человек утонул в искусственном водоеме.

К поисковым работам были привлечены водолазы-спасатели Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС.