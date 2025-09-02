Digahda bir nəfər süni sututarında batıb
Hadisə
- 02 sentyabr, 2025
- 15:21
Abşeron rayonunun Digah qəsəbəsində bir nəfər süni sututarında batıb.
Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) məlumat verilib.
Bildirilib ki, FHN-in Kiçikhəcmli Gəmilərə Nəzarət və Sularda Xilasetmə Dövlət Xidmətinin dalğıc-xilasediciləri axtarışlara cəlb olunublar.
Son xəbərlər
15:33
Suriyada avtobus neft sisternilə toqquşub, 12 nəfər ölübDigər ölkələr
15:28
Azərbaycan Gənclərinin İqlim üzrə Bəyanatının yekun variantı qəbul olunubCOP29
15:21
Ərdoğan: Rusiya və İran zaman keçdikcə narahatlıqlarının əsassız olduğunu anlayacaqlarXarici siyasət
15:21
İsrail Prezidenti Roma Papası ilə görüşəcəkDigər ölkələr
15:21
Digahda bir nəfər süni sututarında batıbHadisə
15:20
Azərbaycanın aparıcı sement istehsalçısının aktivləri azalıbMaliyyə
15:20
"Bavariya" hücumçusunu icarəyə veribFutbol
15:19
Xankəndidə inşa ediləcək Qarabağ Regional Memarlıq və Şəhərsalma Baş İdarəsinin binası ilə bağlı detallar açıqlanıbİnfrastruktur
15:17