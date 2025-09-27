TƏBİB: В Имишли продолжается лечение четырех отравившихся на свадьбе

Лечение четырех человек, госпитализированных с симптомами отравления после свадебного торжества в Имишлинском районе, продолжается в стационарных условиях.

Как сообщили в TƏBİB в ответ на запрос муганского бюро Report, 24 сентября примерно с 14:10 с подозрением на отравление в отделение скорой медицинской помощи Имишлинской районной центральной больницы было госпитализировано 74 человека (35 мужчин, из них 8 детей, и 39 женщин, из них 4 ребенка).

Им был поставлен диагноз неинфекционный энтерит и колит, и каждому была оказана необходимая медицинская помощь.

Пять человек (двое мужчин, три женщины), чье состояние оценивалось как тяжелое, были эвакуированы в Клинический медицинский центр, 61 человек (31 женщина, 30 мужчин) в удовлетворительном состоянии были отпущены домой для амбулаторного лечения. Четверо отказались от медицинской помощи.

Состояние четырех человек, лечение которых продолжается, оценивается как стабильное, отметили в объединении.