    İmişlidə toyda zəhərlənənlərdən 4-nün müalicəsi davam edir

    Hadisə
    • 27 sentyabr, 2025
    • 18:45
    İmişlidə toyda zəhərlənənlərdən 4-nün müalicəsi davam edir

    İmişlidə toyda zəhərlənənlərdən 4-nün müalicəsi davam edir.

    "Report"un Muğan bürosunun sorğusuna cavab olaraq TƏBİB-dən bildirilib ki, 24.09.2025-ci il tarixində saat 14:10 radələrindən etibarən zəhərlənmə şübhəsi ilə 74 nəfər (8-i uşaq olmaqla 35-i kişi, 4-ü uşaq olmaqla 39-u qadın) İmişli Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının Təcili Tibbi Yardım şöbəsinə hospitalizasiya olunub.

    Onlara qeyri-infeksion enterit və kolit diaqnozu təyin olunub və hər birinə zəruri tibbi yardım göstərilib.

    Vəziyyəti ağır qiymətləndirilən 5 nəfər (2-si kişi, 3-ü qadın) Kliniki Tibbi Mərkəzə təxliyyə edilib. Vəziyyəti qənaətbəxş qiymətləndirilən 61 nəfər (31-i qadın, 30-u kişi) ambulator müalicə üçün evə buraxılıb. 4 nəfər isə iltizamnamə əsasında ixtisaslı tibbi xidmətdən imtina edib.

    Müalicələri davam etdirilən 4 nəfərin vəziyyəti sabit qiymətləndirilir.

    İmişli Kütləvi zəhərlənmə Toy
    TƏBİB: В Имишли продолжается лечение четырех отравившихся на свадьбе

