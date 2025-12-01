Сын Рамиза Мехтиева освобожден от должности замминистра

Теймур Мехтиев освобожден от должности заместителя министра по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям подтвердили освобождение Теймура Мехтиева от должности.

Теймур Мехтиев является сыном бывшего руководителя Администрации президента Рамиза Мехтиева.

Отметим, что Сабаильский районный суд города Баку 14 октября 2025 года принял в отношении Рамиза Мехтиева, обвиняемого в совершении особо тяжких преступлений, меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на четыре месяца. Мехтиев обвиняется по статьям 278.1 (действия, направленные на захват государственной власти), 274 (государственная измена) и 193-1.3.2 (легализация имущества, добытого преступным путем) Уголовного кодекса Азербайджана.