Ramiz Mehdiyevin oğlu nazir müavini vəzifəsindən azad edilib
Hadisə
- 01 dekabr, 2025
- 16:11
Teymur Mehdiyev fövqəladə hallar nazirinin müavini vəzifəsindən azad edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Teymur Mehdiyevin vəzifəsindən azad olunmasını təsdiqləyiblər.
Qeyd edək ki, Teymur Mehdiyev Prezident Administrasiyasının sabiq rəhbəri Ramiz Mehdiyevin oğludur.
Son xəbərlər
16:58
Azərbaycanın buzüstü rəqs cütlüyü dünya çempionatına vəsiqə qazanıbFərdi
16:57
Ermənistanda icma rəhbərinin qətlində təqsirləndirilən şəxsin həbs müddəti uzadılıbRegion
16:51
BMTM "Klinqendal"ın hazırladığı siyasi icmala münasibət bildiribXarici siyasət
16:48
Azərbaycan millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsindəki sonuncu matçında uduzubFutbol
16:45
Əmək şəraiti ağır olan işçilər erkən pensiya hüququ qazana bilərSosial müdafiə
16:43
Bakıda 31 nömrəli marşrutda istismar olunan bütün avtobuslar yenilənirİnfrastruktur
16:35
Azərbaycan klubunun baş məşqçisi: "Komandaların əksəriyyətinin səviyyəsi bərabərdir"Komanda
16:35
Erməni general beynəlxalq axtarışa verilibRegion
16:34