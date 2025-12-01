İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Ramiz Mehdiyevin oğlu nazir müavini vəzifəsindən azad edilib

    Hadisə
    • 01 dekabr, 2025
    • 16:11
    Ramiz Mehdiyevin oğlu nazir müavini vəzifəsindən azad edilib
    Teymur Mehdiyev

    Teymur Mehdiyev fövqəladə hallar nazirinin müavini vəzifəsindən azad edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.

    Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Teymur Mehdiyevin vəzifəsindən azad olunmasını təsdiqləyiblər.

    Qeyd edək ki, Teymur Mehdiyev Prezident Administrasiyasının sabiq rəhbəri Ramiz Mehdiyevin oğludur.

    Сын Рамиза Мехтиева освобожден от должности замминистра

