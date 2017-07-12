Генпрокуратура Азербайджана: Сын Новрузали Оруджева арестован

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Генпрокуратура Азербайджана распространила официальную информацию в связи с человеком, совершившим хулиганские действия в Баку.

Как сообщил Report глава пресс-службы Генеральной прокуратуры Эльдар Султанов, что 3 июля этого года житель города Баку Рустам Оруджев лишенный водительских прав, управляя автомобилем марки "BMW" с номерным знаком 10-OG-300 восемь остановок преследовал маршрутный автобус, из-за того что водитель автобуса сделал ему обоснованное замечание по поводу нарушения правил дорожного движения. Это его действие стало причиной беспокойства граждан и вызвало панику среди людей. Он совершил хулиганские действия на глазах у пассажиров, избив водителя автобуса.

"Следует отметить, что Рустам Оруджев еще в 2014 году был приговорен к 4 годам лишения свободы за то что сбежал с места ДТП со смертельным исходом пешехода, а в 2016 году условно досрочно освобожден. Вышеуказанный случай хулиганства произошел именно в период пребывания на свободе", - сказал Э.Султанов.

По факту 4 июля 2017 года в Следственном отделе Бинагадинского районного управления полиции возбуждено уголовное дело по статье 221.2.1 (хулиганство совершенное группой лиц) Уголовного Кодекса.

В отношении Р.Оруджева обвиняемого по данной статье, решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время по делу продолжаются следственно-оперативные мероприятия по привлечению к ответственности других лиц, виновных в совершении преступления.

Отметим, что Рустам Оруджев является сыном Новрузали Оруджева.

Вчера распоряжением президента Ильхама Алиева был освобожден от занимаемой должности заместитель по призыву на действительную военную службу начальника Государственной службы по мобилизации и призыву Азербайджанской Республики Новрузали Оруджев.