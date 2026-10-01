Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" аргентинский футболист Лионель Месси стал владельцем испанского клуба "Эльденсе".

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба команды.

Для завершения сделки ее должен одобрить Высший совет по спорту Испании.

В сентябре Marca сообщала, что Месси достиг договоренности о покупке "Эльденсе". Отмечалось, что приобретение клуба связано с намерением аргентинца инвестировать в футбол.

"Эльденсе" выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Испании и базируется в провинции Аликанте. После завершения профессиональной карьеры Месси планирует жить в расположенной неподалеку Каталонии.

"Эльденсе" стал вторым клубом, приобретенным аргентинцем в 2026 году. В апреле Месси стал владельцем каталонской "Корнельи".