Месси стал владельцем испанского клуба "Эльденсе"
- 01 октября, 2026
- 22:11
Будьте в курсе главных новостей!
Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" аргентинский футболист Лионель Месси стал владельцем испанского клуба "Эльденсе".
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба команды.
Для завершения сделки ее должен одобрить Высший совет по спорту Испании.
В сентябре Marca сообщала, что Месси достиг договоренности о покупке "Эльденсе". Отмечалось, что приобретение клуба связано с намерением аргентинца инвестировать в футбол.
"Эльденсе" выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Испании и базируется в провинции Аликанте. После завершения профессиональной карьеры Месси планирует жить в расположенной неподалеку Каталонии.
"Эльденсе" стал вторым клубом, приобретенным аргентинцем в 2026 году. В апреле Месси стал владельцем каталонской "Корнельи".