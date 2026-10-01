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    Месси стал владельцем испанского клуба "Эльденсе"

    Другие страны
    • 01 октября, 2026
    • 22:11
    Месси стал владельцем испанского клуба Эльденсе

    Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" аргентинский футболист Лионель Месси стал владельцем испанского клуба "Эльденсе".

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба команды.

    Для завершения сделки ее должен одобрить Высший совет по спорту Испании.

    В сентябре Marca сообщала, что Месси достиг договоренности о покупке "Эльденсе". Отмечалось, что приобретение клуба связано с намерением аргентинца инвестировать в футбол.

    "Эльденсе" выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Испании и базируется в провинции Аликанте. После завершения профессиональной карьеры Месси планирует жить в расположенной неподалеку Каталонии.

    "Эльденсе" стал вторым клубом, приобретенным аргентинцем в 2026 году. В апреле Месси стал владельцем каталонской "Корнельи".

    Лионель Месси Футбольный клуб
    Messi İspaniyanın "Eldense" klubunun sahibi olub
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