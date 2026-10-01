Крупный пожар произошел в особняке Миллера в центре Санкт-Петербурга

В историческом особняке Миллера на Исаакиевской площади в центре Санкт-Петербурга произошел крупный пожар, площадь которого достигла 2 тыс. кв. м.

Как передает Report со ссылкой на ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, пожару присвоен третий ранг сложности. К его тушению привлечены 125 человек и 31 единица техники.

Сообщение о возгорании в здании напротив Исаакиевского собора поступило в экстренные службы в 20:11 по местному времени. Первоначально огонь распространился по первому и второму этажам особняка, после чего площадь пожара значительно увеличилась.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Отметим, что особняк Миллера является объектом культурного наследия регионального значения. Здание было перестроено в 1879-1880 годах по проекту архитектора Фердинанда Миллера.