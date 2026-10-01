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    Крупный пожар произошел в особняке Миллера в центре Санкт-Петербурга

    В регионе
    • 01 октября, 2026
    • 23:00
    Крупный пожар произошел в особняке Миллера в центре Санкт-Петербурга

    В историческом особняке Миллера на Исаакиевской площади в центре Санкт-Петербурга произошел крупный пожар, площадь которого достигла 2 тыс. кв. м.

    Как передает Report со ссылкой на ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, пожару присвоен третий ранг сложности. К его тушению привлечены 125 человек и 31 единица техники.

    Сообщение о возгорании в здании напротив Исаакиевского собора поступило в экстренные службы в 20:11 по местному времени. Первоначально огонь распространился по первому и второму этажам особняка, после чего площадь пожара значительно увеличилась.

    По предварительным данным, пострадавших нет.

    Отметим, что особняк Миллера является объектом культурного наследия регионального значения. Здание было перестроено в 1879-1880 годах по проекту архитектора Фердинанда Миллера.

    Пожар (возгорание) Санкт-Петербург (Россия)
    Sankt-Peterburqda Millerin tarixi malikanəsi yanır
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