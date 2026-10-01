Глава Минэнерго США заявил о напряженной ситуации на мировом рынке дизеля

Ситуация на мировом рынке дизельного топлива остается напряженной на фоне перебоев с поставками из ряда крупных регионов.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр энергетики США Крис Райт.

По его словам, рынок столкнулся с сокращением поставок дизельного топлива из России, стран Ближнего Востока и Китая. При этом американские нефтеперерабатывающие заводы работают на рекордно высоком уровне загрузки.

Райт отметил, что в ближайшее время ожидается поступление на рынок дополнительных объемов дизельного топлива из Европы, что должно способствовать снижению цен.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа призвала Германию и Францию задействовать стратегические запасы дизельного топлива для увеличения предложения на мировом рынке. По данным Reuters, Вашингтон запросил у Евросоюза высвобождение 120 млн баррелей дизеля в течение шести месяцев.