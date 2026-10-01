Глава Минэнерго США заявил о напряженной ситуации на мировом рынке дизеля
- 01 октября, 2026
- 23:06
Будьте в курсе главных новостей!
Ситуация на мировом рынке дизельного топлива остается напряженной на фоне перебоев с поставками из ряда крупных регионов.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр энергетики США Крис Райт.
По его словам, рынок столкнулся с сокращением поставок дизельного топлива из России, стран Ближнего Востока и Китая. При этом американские нефтеперерабатывающие заводы работают на рекордно высоком уровне загрузки.
Райт отметил, что в ближайшее время ожидается поступление на рынок дополнительных объемов дизельного топлива из Европы, что должно способствовать снижению цен.
Ранее администрация президента США Дональда Трампа призвала Германию и Францию задействовать стратегические запасы дизельного топлива для увеличения предложения на мировом рынке. По данным Reuters, Вашингтон запросил у Евросоюза высвобождение 120 млн баррелей дизеля в течение шести месяцев.