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    Глава Минэнерго США заявил о напряженной ситуации на мировом рынке дизеля

    Другие страны
    • 01 октября, 2026
    • 23:06
    Глава Минэнерго США заявил о напряженной ситуации на мировом рынке дизеля

    Ситуация на мировом рынке дизельного топлива остается напряженной на фоне перебоев с поставками из ряда крупных регионов.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр энергетики США Крис Райт.

    По его словам, рынок столкнулся с сокращением поставок дизельного топлива из России, стран Ближнего Востока и Китая. При этом американские нефтеперерабатывающие заводы работают на рекордно высоком уровне загрузки.

    Райт отметил, что в ближайшее время ожидается поступление на рынок дополнительных объемов дизельного топлива из Европы, что должно способствовать снижению цен.

    Ранее администрация президента США Дональда Трампа призвала Германию и Францию задействовать стратегические запасы дизельного топлива для увеличения предложения на мировом рынке. По данным Reuters, Вашингтон запросил у Евросоюза высвобождение 120 млн баррелей дизеля в течение шести месяцев.

    Крис Райт Дизельное топливо
    ABŞ-nin energetika naziri: Dizel bazarında vəziyyət gərgin olaraq qalır
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