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    WSJ: США направят на Ближний Восток третью авианосную группу

    Другие страны
    • 01 октября, 2026
    • 22:44
    WSJ: США направят на Ближний Восток третью авианосную группу

    Пентагон направит на Ближний Восток третью авианосную ударную группу и дополнительные корабли с морскими пехотинцами, увеличив численность американских сил в регионе еще на 9-10 тыс. человек.

    Как передает Report со ссылкой на The Wall Street Journal, об этом сообщили американские чиновники.

    Ожидается, что дополнительные корабли, истребители, морские пехотинцы и моряки прибудут в регион к концу ноября.

    По данным газеты, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления ударов по Ирану после промежуточных выборов. Как утверждают источники WSJ, недавно он сообщил своим помощникам, что ожидает возвращения к бомбардировкам в ноябре.

    Авианосец Theodore Roosevelt покинул Сан-Диего 27 сентября в рамках запланированного развертывания. На следующий день в море вышла амфибийная группа Makin Island, в которую входят три корабля с морскими пехотинцами 13-го экспедиционного подразделения.

    Дональд Трамп Штаб-квартира Министерства обороны США (Пентагон) Эскалация на Ближнем Востоке
    WSJ: ABŞ Yaxın Şərqə üçüncü aviadaşıyıcı qrupunu göndərəcək
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