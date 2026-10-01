WSJ: США направят на Ближний Восток третью авианосную группу

Пентагон направит на Ближний Восток третью авианосную ударную группу и дополнительные корабли с морскими пехотинцами, увеличив численность американских сил в регионе еще на 9-10 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на The Wall Street Journal, об этом сообщили американские чиновники.

Ожидается, что дополнительные корабли, истребители, морские пехотинцы и моряки прибудут в регион к концу ноября.

По данным газеты, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления ударов по Ирану после промежуточных выборов. Как утверждают источники WSJ, недавно он сообщил своим помощникам, что ожидает возвращения к бомбардировкам в ноябре.

Авианосец Theodore Roosevelt покинул Сан-Диего 27 сентября в рамках запланированного развертывания. На следующий день в море вышла амфибийная группа Makin Island, в которую входят три корабля с морскими пехотинцами 13-го экспедиционного подразделения.