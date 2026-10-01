Трамп не исключил создания военной базы США в Венесуэле
Другие страны
- 01 октября, 2026
- 22:30
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Президент США Дональд Трамп не исключил возможность создания американской военной базы на территории Венесуэлы.
Как передает Report, об этом он заявил журналистам на Южной лужайке Белого дома, отвечая на вопрос о возможном размещении военной базы США в Венесуэле или другой стране Южной Америки.
"Мы рассматриваем возможность сделать многое. Мы отлично ладим. Ситуация в Венесуэле замечательная. Люди довольны", - сказал Трамп.
Американский лидер также отметил развитие нефтяного сотрудничества между двумя странами.
"Мы получаем много нефти, и отношения у нас отличные. Венесуэла получает много денег, как и мы. Мы начнем пополнять наш стратегический резерв венесуэльской нефтью по очень низкой цене", - добавил он.
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