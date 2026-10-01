Трамп не исключил создания военной базы США в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп не исключил возможность создания американской военной базы на территории Венесуэлы.

Как передает Report, об этом он заявил журналистам на Южной лужайке Белого дома, отвечая на вопрос о возможном размещении военной базы США в Венесуэле или другой стране Южной Америки.

"Мы рассматриваем возможность сделать многое. Мы отлично ладим. Ситуация в Венесуэле замечательная. Люди довольны", - сказал Трамп.

Американский лидер также отметил развитие нефтяного сотрудничества между двумя странами.

"Мы получаем много нефти, и отношения у нас отличные. Венесуэла получает много денег, как и мы. Мы начнем пополнять наш стратегический резерв венесуэльской нефтью по очень низкой цене", - добавил он.